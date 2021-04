Die Polizei nimmt morgen wieder die Raser in der Region ins Visier

Für den Kreis Bergstraße kün digt das Polizeipräsidium Südhes ...

Für den Kreis Bergstraße kün digt das Polizeipräsidium Südhes sen insgesamt elf Orte - zum Teil nur ungefähr - an, an denen geblitzt wird: Bensheim: auf der B 47 in Höhe der Autobahnanschlussstelle, Bensheim: in der Darmstädter Straße