Die Ostereier und ihr Hintergrund

Hallo Kinder, ihr kennt doch sicherlich die bunt gefärbten Ostereier, die es üblicherweise an Ostern gibt. Wisst ihr auch, was der Hintergrund dafür ist und welche Bedeutung sie haben? Ich erzähle es euch und verrate, wie ihr die Ostereier schön färben könnt!

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Christentum wurde das Ei zum Symbol für die Auferstehung Jesu Christi. Von außen wirkt es kalt und tot, doch aus seinem Inneren wächst neues Leben. Somit stand das Ei symbolisch für das Grab in Jerusalem, aus dem Jesus Christus am Ostermorgen von den Toten auferstand. Es ist belegt, dass sich armenische Christen bereits in den ersten Jahrhunderten nach Christus zum ersten Mal Eier schenkten. Dort hatten sie keine praktische Bedeutung, sondern waren ausschließlich ein Symbol für das neue Leben. In der orthodoxen Ostkirche wurden die Eier überwiegend rot bemalt, was direkt auf den auferstandenen Christus und das von ihm vergossene Blut verwies. Ab dem 12. Jahrhundert begann man in der lateinischen Westkirche mit dem Färben der Eier. Neben Rot verwendete man auch die Farben Grün, Blau, Gelb und Schwarz. Zusätzlich wurden die Eier verziert, ausgeblasen, beschrieben oder beklebt.

Jetzt verrate ich euch, wie ihr eure Ostereier schön bunt färben könnt! Zuerst gebt ihr die Flüssigfarbe oder die Färbetablette eurer Wahl in ein Gefäß mit etwas Essigwasser und taucht das noch warme, hartgekochte Ei in die Flüssigkeit. Sobald ihr mit dem Farbton zufrieden seid, könnt ihr das Ei herausnehmen und auf ein Stück Küchenpapier zum Trocknen legen. So einfach geht’s und es ist kinderleicht zugleich! Viel Spaß! Euer Fred vad