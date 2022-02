Die Notfallseelsorge wurde im Jahr 2021 insgesamt 126 Mal zu Hilfe gerufen

Bergstraße. Im vergangenen Jahr hat die Notfallseelsorge im Kreis Bergstraße 126 Mal Erste Hilfe für die Seele geleistet. Die ehrenamtlich tätigen Kräfte waren an insgesamt 99 Tagen im Einsatz und betreuten 491 Personen. Das geht aus der neuen Einsatzstatistik 2021 hervor, die die Leiterin der Notfallseelsorge, Pfarrerin Karin Ritter, vorgelegt hat.

Demnach wurde die Notfallseelsorge mit 36 Einsätzen am häufigsten bei einem plötzlichen Todesfall alarmiert, 22 Mal nach einem Suizid oder einem Suizidversuch. Unter den 491 betreuten Menschen waren 36 Jugendliche und 19 Kinder bis zum Alter von 14 Jahren. Der längste Einsatz dauerte fast sechs Stunden. Häufigste Einsatzorte waren Bensheim (22), gefolgt von Lampertheim (18) und Viernheim (16).

„Erste Hilfe für die Seele“

Die anhaltenden hohen Einsatzzahlen zeigen nach Ansicht von Pfarrerin Ritter, dass die Notfallseelsorge ein fester Bestandteil der Rettungskette ist. „Wir haben eine hohe Akzeptanz und werden automatisch alarmiert. Unsere Teams arbeiten sehr professionell“. Ein Team besteht bei jedem Einsatz mindestens aus zwei Personen. Die Notfallseelsorge ist an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr in Bereitschaft. Aktuell sind mehr als 60 Personen ehrenamtlich aktiv. Sie kommen aus verschiedenen Berufsgruppen.

Ein plötzlicher Todesfall, ein Unglück, das einen nahen Angehörigen betrifft oder das Miterleben eines Unfalls kann nach Angaben der Notfallseelsorge die Betroffenen aus dem seelischen Gleichgewicht bringen und sie nachhaltig verstören. Während der Rettungsdienst Verletzte versorge, kümmere sich die Notfallseelsorge um die psycho-soziale Versorgung von Menschen in seelischer Not. „Notfallseelsorge ist Erste Hilfe für die Seele“, so Karin Ritter.

Die Notfallseelsorger seien diejenigen Menschen, die den oft hilflosen und verstörten Betroffenen Mut zusprechen. „Sie geben in einer Situation, in der Boden unter den Füßen wegzubrechen droht, Halt und Stütze“, weiß auch der Lampertheimer Bürgermeister Gottfried Störmer, der Vorsitzender des Fördervereins Notfallseelsorge Bergstraße ist.

Finanzielle Unterstützung nötig

Der Förderverein entstand im Jahr 2008 als logischer Schritt, um zur Finanzierung der Notfallseelsorge beizutragen, die keinen Anspruch auf staatliche Förderung hat. Der Kreis Bergstraße leiste zwar finanzielle Unterstützung, dennoch sei der größte Teil der jährlich anfallenden Kosten von der Notfallseelsorgeorganisation selbst zu tragen, betont Störmer. Die Einrichtung wird von der evangelischen und der katholischen Kirche durch Personalstellen für organisatorische Aufgaben und mit Geldmitteln unterstützt, „dennoch reichen diese Zuwendungen bei Weitem nicht aus, um die Gesamtkosten zu tragen“, betont der Vorsitzende des Fördervereins.

Dessen Mitgliederzahl – Privatpersonen, Firmen, Kirchengemeinden und Kommunen – ist auf 135 angewachsen und bildet damit nach Störmers Worten „ein stabiles Fundament für die Einnahmen des Fördervereins“. Da diese Mitgliedsbeiträge alleine jedoch nicht ausreichten, um die operativen Kräfte vollends zu unterstützen, müssten weitere Mitglieder geworben und Spender gefunden werden.