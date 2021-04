Die Notbremse greift im Kreis (noch) nicht

In einem offenen Brief fordern Eltern aus dem Kreis Bergstraße einen „Schutz der Kinder vor der vom Land Hessen eingeführten Testpflicht für eine Teilnahme am Präsenzunterricht.“

Nach einer Spontandemonstration vor dem Schulamt in Heppenheim in der vergangenen Woche – wie auch vor allen anderen Schulämtern in Hessen – fanden sich Eltern aus den Initiativen „Eltern stehen auf“, „Bergstraße steht auf“, „Rimbacher Lichterlauf“ und „Free Odenwald“ zusammen, um einen Brief an alle Schulen zu schreiben.

Innerhalb von zwei Tagen wurde er von mehr als 350 Eltern aus der Region unterschrieben. Eine hessenweite Petition auf Change.org, die Testpflicht zu stoppen, hat bereits an die 50 000 Unterschriften gesammelt. Dies zeige, so die Kritiker, dass sich viele Eltern Sorgen um das Thema der Schnelltests machten. red