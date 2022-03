Die neuen hessischen Corona-Regeln ab 4. März

Coronavirus. Vom Freitag (4. März) an treten in Hessen wie angekündigt umfangreiche Lockerungen bei den Corona-Regeln in Kraft. Dies betrifft unter anderem die Gastronomie und Großveranstaltungen. In der Schule entfällt die Maskenpflicht am Sitzplatz ab Montag, 7. März.

Gastronomie

- Für den Besuch von Gastronomie reicht ab diesem Freitag ein 3G-Nachweis. Das bedeutet, Gäste müssen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich entweder geimpft, genesen oder negativ getestet sein. Bislang galt draußen 2G (geimpft oder genesen) sowie innen 2G-Plus und Maskenpflicht bis zum Platz (geimpft oder genesen plus ein zusätzlicher Test für Nicht-Geboosterte).

Hotels

- Auch für die Übernachtung im Hotel reicht nun ein 3G-Nachweis. Bislang galt 2G-Plus für touristische Übernachtungen; ansonsten 3G mit täglichen Tests.

Diskos

- Diskos, Clubs und andere Tanzlokale dürfen auch die Innenbereiche mit 2G-Plus-Regel wieder öffnen. Zuletzt war der Betrieb in Innenräumen landesweit untersagt gewesen. Gestattet war nur ein regulärer Gastronomiebetrieb.

Großveranstaltungen

- Für Veranstaltungen im Freien gilt künftig eine maximale Zuschauerzahl von 25 000, ab dem 500. Platz darf die Auslastung höchstens 75 Prozent betragen. In Innenräumen gilt eine maximale Zuschauerzahl von 6000, ab dem 500. Platz darf die Auslastung maximal bei 60 Prozent liegen. Bei mehr als zehn Menschen gilt drinnen und draußen die 3G-Regel (geimpft/genesen/getestet), bei mehr als 500 Menschen die 2G-Plus-Regel. Dann dürfen nur Geboosterte ohne zusätzlichen Test rein.

Bislang galt bei Veranstaltungen drinnen ab elf Personen 2G-Plus. Es war eine maximale Auslastung von 30 Prozent erlaubt, höchstens 4000 Teilnehmende. Draußen galt bis 250 Teilnehmer 2G, bei mehr Menschen 2G-Plus. Die maximale Auslastung lag bei 50 Prozent und höchstens 10 000 Personen. Örtliche Sonderregeln waren möglich, Ausnahmen gab es für berufliche Zusammenkünfte. Für Gottesdienste wurde 3G dringend empfohlen.