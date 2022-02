Die neue News-App des BA

Bergstraße. Bergstraße. Schneller, einfacher und individueller - das ist die neue News-App des Bergsträßer Anzeigers. Per personalisiertem Schnellzugriff sowie über Push-Benachrichtigungen sind Sie rund um die Uhr auf dem Laufenden, egal, wo Sie gerade unterwegs sind.

Wir laden Sie ein, es einfach auszuprobieren. Wer den Bergsträßer Anzeiger abonniert hat, kann die App nach Registrierung kostenlos mitnutzen unter: bergstraesser-anzeiger.de/premium.

Wer noch kein Abo hat, kann mit einem „BA News Abo“ auf alle BA+ Artikel zugreifen und die App nach eigenen Wünschen personalisieren. Dazu gibt es folgende Varianten: ein Monatsabo (monatlich kündbar) für 9,99 Euro im Monat oder ein Jahresabo für nur 99,99 Euro pro Jahr.

Und so geht’s: Die App im Google-Play-Store oder im Apple-App-Store kostenlos herunterladen. Abonnenten loggen sich direkt in der App mit ihren Zugangsdaten ein. Wer kein Abo hat, kann dieses direkt in der App abschließen. (red)

