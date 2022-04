Die Nacht der Streiche

Jedes Jahr am 30. April wird die Walpurgisnacht gefeiert. Aber was hat es damit auf sich? In der Walpurgisnacht sollen einer Legende nach jedes Jahr Hexen mit ihren Hexenbesen auf den Blocksberg – gemeint ist der Berg mit dem Namen „Brocken“ – fliegen und ein großes Fest feiern. Sie singen und tanzen um ein großes Lagerfeuer. Damit soll der Winter vertrieben werden und der Frühling beginnen.

Diese Legende entstand vor langer Zeit. Im 8. Jahrhundert nach Christus trafen sich die Menschen immer am letzten Tag des Monats April zu Opferfesten. Doch als das Christentum sich im Land verbreitete, wurden die Opferfeste verboten. Trotzdem wollten die Leute weiterhin ihr Fest feiern. Sie trafen sich heimlich und zogen gruselige Kleidung an oder verkleideten sich, um nicht erkannt zu werden. So entstand wahrscheinlich die Gruselgeschichte mit den Hexen.

Die Menschen hatten Angst und erfanden Bräuche, um die Hexen zu verjagen. Sie streuten Salz vor ihre Haustüre und entzündeten Feuer um ihre Dörfer. In manchen Gegenden feiert man heute noch die Walpurgisnacht. Man tanzt um ein großes Lagerfeuer und verkleidet sich als Hexen. Oft werden dabei selbstgebastelte Hexen im Feuer verbrannt.

Auch Streiche spielen ist angesagt. Um den Hexen zu helfen den Winter zu vertreiben, bringt man den Schabernack ins eigene Haus: Auf Zahnpasta unter der Türklinke, Knallerbsen unter der Klobrille oder erschrocken zu werden, muss man sich also gefasst machen. maj