Die Lilien wollen ihre Außenseiterchance bei der Aufstiegsentscheidung nutzen

Darmstadt. Darmstadt 98 kämpft am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Der Tabellenvierte der 2. Liga hat aber nur eine Außenseiterchance und muss auf ein Straucheln des Liga-Zweiten Werder Bremen und des drittplatzierten Hamburger SV hoffen. Um in die Relegation zu gelangen, brauchen die Hessen mehr Punkte als der HSV, der zeitgleich bei Hansa Rostock spielt. Um direkt aufzusteigen, benötigen die Lilien einen Sieg, während die Hanseaten nicht gewinnen dürfen und der SV Werder gegen Jahn Regensburg verlieren müsste. Gegen die auswärtsstarken Paderborner muss der Gastgeber auf den gesperrten defensiven Mittelfeldspieler Klaus Gjusula verzichten. Fraglich ist der Einsatz von Abwehrspieler Patrick Pfeiffer.

