Die Lilien verpassen den möglichen Aufstieg in die 1. Fußball-Bundesliga

Darmstadt. Alle Bemühungen und alles Hoffen waren vergeblich: Trotz eines 3:0-Sieges über den FC Paderborn bleibt der SV Darmstadt 98 in der 2. Fußball-Bundesliga und verpasst damit die Möglichkeit, in die oberste Spielklasse aufzusteigen. Am letzten Spieltag erfüllten die Lilien zwar mit dem Sieg ihr Soll. Da die Aufstiegskonkurrenz aus Bremen (2:0 gegen Regensburg) und Hamburg (3:2 in Rostock) aber ebenfalls ihre Partien gewann, kamen die Darmstädter am Ende nicht über Platz 4 auf der Saisonabschlusstabelle hinaus. Hätte der HSV in Rostock nur unentschieden gespielt oder gar verloren, hätte es für die Lilien für den Relegationsplatz 3 gereicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1