Die Lilien krönen eine furiose Aufholjagd

SV Darmstadt 98. Der SV Darmstadt 98 hat eine furiose Aufholjagd in der 2. Fußball-Bundesliga mit einem 4:3 (0:1) im Saisonfinale bei Holstein Kiel gekrönt. Dem Ex-Club von 98-Trainer Markus Anfang wurde dadurch der direkte Aufstieg in die Bundesliga verdorben und zugleich die beste jemals von den Hessen in Liga zwei gespielte Rückrunde vollendet. "Wir haben eine sensationelle Rückrunde gespielt, die so auch bitternötig war. Im Fußball geht es oft sehr schnell", sagte Torwart Marcel Schuhen.

Die erste Saisonhälfte hatten die Lilien mit 18 Punkten auf Rang 14 in der Abstiegszone beendet, am Ende wurden sie mit 51 Zählern Tabellensiebter. Profitiert hat vom sportlichen Aufschwung auch Serdar Dursun, der mit 27 Treffern Torschützenkönig des Fußball-Unterhauses wurde.

"Unsere Mannschaft ist wirklich stark. Seit März sieht man, was für gute Jungs im Team stecken. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft", sagte der scheidende Stürmer. "Wenn ich die Torjägerkanone ansehe, bekomme ich Gänsehaut. Es ist Wahnsinn."