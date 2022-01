Die Kultur geht ins neue Jahr: Das Programm auf Bergsträßer Bühnen in dieser Woche

Auch wenn es coronabedingt weiterhin diverse Absagen und Terminverlegungen gibt (beispielsweise bei Parktheater und Rex in Bensheim): Das Kulturleben in der Region nimmt allmählich wieder Fahrt auf. Nachstehend die aktuelle Übersicht für diese Woche.

Theater Mobile Zwingenberg

„Welthits auf Hessisch“ sind am Freitag (14.), 20 Uhr, zu hören: Tilmann Birr und Elis C. Bihn singen Songs beispielsweise von Michael Jackson oder Britney Spears – allerdings nicht mit den englischen Originaltexten, sondern mit einer Übertragung, wie sie hiesigen Breitengraden angemessen ist (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Marstall Heppenheim

Subtile, vom Jazz beeinflusste Hörabenteuer mit Vibraphon und Gesang werden für Mittwoch (12.), 20 Uhr, angekündigt. Es gastiert das aus Sonja Hubers und Eva Buchmann bestehende Duo Lottchen (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Christuskirche Heppenheim

Barocke Musik für Holzbläser ist am Sonntag (16.), 17 Uhr, zu hören. Ein Kammermusik-Ensemble des HR-Sinfonieorchesters spielt Werke von Telemann, Couperin, Händel und Quantz (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Parktheater Bensheim

Prominent besetzt mit Antje Weithaas, Martin Helmchen und Marie-Elisabeth Hecker ist das Kammerkonzert am Samstag (15.), 20 Uhr. Zu hören sind Klaviertrios von Schostakowitsch, Mozart, Schumann und Dvorak (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Musiktheater Rex Bensheim

Aus Lorsch und Umgebung kommt die Coverband Pink Panthers, die seit vielen Jahren in der Region bei Feiern und größeren Veranstaltungen zu erleben ist. Am Samstag (15.), 20.30 Uhr, präsentiert sie ihre Mischung aus Rock- und Pop-Hits im Rex (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Paul-Schnitzer-Saal Lorsch

„Body and Soul“ lautet das Motto am Sonntag (16.), 18 Uhr. Christoph Schöpsdau (Klavier) und Rainer Heute (Saxophon/Bassklarinette) interpretieren Musik aus dem „Great American Songbook“ (Karten ausschließlich an der Abendkasse).

Theater Sapperlot Lorsch

Auf „Tour de Klischee – mit 8 Perücken durch Europa“ gehen Aurora DeMeehl & Herr Schmidt in ihrem Comedy-Programm am Donnerstag (13.), 20.30 Uhr. A-cappella-Gesang mit dem Quartett LaLeLu folgt am Freitag (14.), 20.30 Uhr (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16). hol/BILD: Moppel Wehnemann/Laura Kist/ Harald Hoffmann/Marco Borggreve/ Pink PAnthers/Veranstalter

