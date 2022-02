Die Kübel-Schule stellt sich online vor

Bergstraße. In diesen Wochen stehen viele Schüler vor der Entscheidung, wie es für sie nach dem mittleren Bildungsabschluss oder nach der neunten Klasse (bei G 8) weitergehen soll. Erste Gedanken und Weichen bezüglich der beruflichen Zukunft werden gestellt.

Alle Jugendlichen und Eltern, die sich zurzeit in diesem Entscheidungsprozess befinden, lädt die Karl-Kübel-Schule (KKS) zu einem digitalen Informationsabend am Mittwoch (9. Februar) ab 17 Uhr per Videokonferenz ein, die Schule näher kennenzulernen.

Drei Schulformen

Die KKS präsentiert ihre Schulformen Berufliches Gymnasium (Allgemeine Hochschulreife Abitur) und Fachoberschule (Fachhochschulreife) von 17 bis 18 Uhr sowie von 18.30 bis 19.30 Uhr sowie Berufsfachschule (Mittlerer Abschluss) von 17 bis 18 Uhr.

Dabei erhalten die Teilnehmer Einblicke in die beruflichen Schwerpunkte Wirtschaft und Wirtschaft bilingual, Gesundheit, Praktische Informatik, Mechatronik, Umwelttechnik sowie Gestaltung– und Medientechnik.

Anmeldung nicht erforderlich

Die KKS lädt die Teilnehmer ein, digital mit Vertretern der Schule ins Gespräch zu kommen. Bei der Videokonferenz haben sie die Möglichkeit, sich zu informieren und Fragen zu stellen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Die Links zur Teilnahme finden Interessenten am Tag der Veranstaltung auf der Internetseite der KKS (www.karlkuebelschule.de). Auch können Interessenten individuelle Beratungstermine vereinbaren. Die Ansprechpartner für die Beratungsgespräche sind bei den Informationen zu den Schulformen auf der KKS-Homepage aufgeführt. red