  Die Kröten sind los

Bergstraße. Auch an der Bergstraße haben sich mit den steigenden Temperaturen die ersten Kröten auf den Weg gemacht, um in ihrem „Geburtsgewässer“ Eier abzulegen. Da Straßen oft die Routen der Tiere durchqueren und ihnen Autos schnell zum Verhängnis werden können, stellen Helfer im Frühjahr an stark befahrenen Straßen Krötenzäune auf, sammeln dort die Amphibien ein und bringen sie in Eimern über die Fahrbahn.

Silvia Fusch ist zuständig für den Bereich Amphibienschutz des Naturschutzbundes (Nabu) Heppenheim / Nabu Kreisverband Bergstraße und erklärt im Gespräch mit dieser Zeitung, worauf man in dieser Zeit besonders achten sollte. ssr/BILD: dpa