In Südhessen spitzt sich die Corona-Lage in den Kliniken zu: Der Covid-19-Krisenstab der Stadt Darmstadt hat bereits am Mittwoch mitgeteilt, dass die Darmstädter Kliniken „überbelegt“ seien. Daraufhin hat diese Zeitung im Kreiskrankrankenhaus in Heppenheim gefragt, ob die Situation dort ähnlich ist.

„Der reine Blick auf die Intensivstation greift aus unserer Sicht zu kurz“, berichtet

...