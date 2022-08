Die Kontakte zwischen Berlin und der Bergstraße sollen wieder verstärkt werden

Bergstraße. Der Musiker Rio Reiser wird posthum mit einem nach ihm benannten Platz geehrt: Am Sonntag wurde der Heinrichplatz in Berlin-Kreuzberg im Rahmen einer Feier nach dem Sänger von „Ton Steine Scherben“ benannt. Auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth wurde erwartet. Die Grünen-Politikerin war in den 1980er Jahren einige Jahre Managerin der Band. Ein Pflichttermin auch für die Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg: Doch zuvor hatte Clara Herrmann an der Bergstraße zu tun. Der Grund: Die Auffrischung der Partnerschaft, die seit 1969 besteht und in den kommenden Jahren wieder stärker belebt werden soll.

Immaterielles Kulturerbe



Im Viniversum informierte Norbert Müller als Vorsitzender von CIOFF Deutschland zum Thema immaterielles Kulturerbe. CIOFF ist die Abkürzung für den Internationalen Rat für die Organisation von Folklorefestivals und Volkskunst. Seit 1970 arbeitet der Verein auf internationaler Ebene für die Bewahrung und länderübergreifende Verbreitung von traditioneller Kultur. Er fördert besondere das immaterielle überlieferte Erbe, das – im Gegensatz zu Orten und Gegenständen – etwa in Tänzen, Musik, Bräuchen, Trachten und bestimmten Fertigkeiten seinen Ausdruck findet. Es handelt sich also um dynamische kulturelle Ausdrucksformen, die unmittelbar von menschlichem Wissen und Können getragen werden. Dazu gehören unter anderem die Idee der Genossenschaften und der Weinbau. Die Unesco hat zum faktischen und rechtlichen Schutz des immateriellen Kulturerbes seit 2001 besonders erhaltenswerte immaterielle Kulturgüter aus allen Weltregionen zu „Meisterwerken des mündlichen und immateriellen Erbes der Menschheit“ ernannt. tr

Austausch für Schulen und Vereine

Zuletzt waren Landrat Christian Engelhardt und die Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz im November 2019 in der Hauptstadt. Dann kam die Pandemie und die nach 50 Jahren ohnehin etwas dösenden Beziehungen schlummerten weiter vor sich hin. Das soll jetzt dauerhaft geändert werden, wie die grüne Bezirksbürgermeisterin in Heppenheim betonte. Clara Herrmann – zuständig für die Abteilung Finanzen, Personal, Wirtschaft, Kultur und Diversity – erkennt sowohl auf bürgerschaftlicher als auch auf administrativer Ebene viel Potenzial, durch das beide Partner voneinander profitieren können. Auch der Austausch von Schulen und Vereinen soll wieder stärker in den Fokus genommen werden.

Nach dem Mauerbau 1961

Schon bei den ersten Aktivitäten nach Gründung der Partnerschaft ging es vorrangig um Ferienaufenthalte für Schüler, Jugendliche und Senioren in ländlichen Regionen (Aktion „Berliner Ferienkinder“). In den 1970er und 80er Jahren waren dann im Rahmen der Reihe „Kreuzberger Festliche Tage“ im Berliner Victoriapark unter anderem Musikzüge und Trachtengruppen von der Bergstraße aufgetreten.

Aufseiten des Kreistags hat sich über Jahrzehnte der Kreisbeigeordnete Otto Schneider ( Lindenfels) engagiert, der bis heute Kontakte zum Partnerschaftsverein Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg mit seinem Vorsitzenden Norbert Michalski pflegt. Schneider war beim Treffen in Heppenheim ebenso dabei wie der neue hauptamtliche Beigeordnete Matthias Schimpf, ein Parteikollege Herrmanns.

Was war der Anlass der Partnerschaft? Nach dem Mauerbau 1961 rief der damalige Regierende Bürgermeister von Berlin, Willy Brandt, die bundesdeutschen Kommunen zur Hilfe für die Bevölkerung auf. Der damalige Rechtsassessor und spätere Landrat Lothar Bergmann kehrte von der Spree an die Bergstraße zurück und rief gemeinsam mit Landrat Ekkehard Lommel die Partnerschaft ins Leben. 1976 wurde Bergmann Nachfolger von Lommel.

Friedrichshain-Kreuzberg ist neben Mitte der zweite Bezirk, der aus Teilen des ehemaligen Ost- und West-Berlins besteht. Die beiden Ortsteile Friedrichshain und Kreuzberg – zwei Szeneviertel Berlins – sind durch die Spree getrennt. Die Oberbaumbrücke verbindet beide Altbezirke und ist damit zum Wahrzeichen des neuen Verwaltungsbezirks geworden, wo sich auf kleinem Raum rund 200 000 Menschen ballen.

Weinprobe zum Abschluss

Für die 37-jährige Clara Herrmann, die seit Ende vergangenen Jahres im Amt ist, war es der erste Besuch an der Bergstraße. Gemeinsam mit Diana Stolz (man duzt sich bereits) nahm sie an einer Führung durch die Heppenheimer Altstadt teil und besuchte das Weltkulturerbe Kloster Lorsch. Den Abschluss bildete eine kleine Weinprobe im Viniversum der Bergsträßer Winzer eG mit der ehemaligen Deutschen Weinprinzessin Caroline Guthier. Dabei verwies Herrmann darauf, dass auch am Nordhang des Kreuzbergs Reben wachsen – eine der wenigen Gemeinsamkeiten zwischen den befreundeten Regionen.

Bergsträßer Rebstöcke in Berlin

Den Grundstein für den heutigen Weinanbau, der dort im frühen 18. Jahrhundert anderen Kulturen weichen musste, legte 1968 ausgerechnet die hessische Partnerstadt Wiesbaden, die dem Bezirk fünf Riesling-Rebstöcke geschenkt hatte. In den Jahren 1971 und 1973 stiftete auch der Kreis Bergstraße insgesamt 25 Rebstöcke nach Berlin. Der aktuelle Bestand umfasst rund 300 Rebstöcke.

Beim Bergsträßer Sekt betonte die Bezirksbürgermeisterin, dass man auf beiden Seiten durch persönliche und politische Kontakte weiter „Brücken bauen“ und die Menschen zusammenbringen wolle. „Partnerschaften leben von gegenseitigem Interesse“, sagte auch Diana Stolz. Beide sprachen von einem sehr angenehmen ersten Austausch, auf dem man nun aufbauen könne.

Zu den Themen, über die Herrmann und Stolz gesprochen haben, gehörten die Bereiche Gesundheit sowie Jugend- und Familienpolitik. Beide Politikerinnen legen Wert auf einen präventiven Ansatz. Aber auch Klimaschutz, Energiepolitik und die Mobilitätswende standen auf der Agenda des eher lockeren Treffens.

Von der Bergstraße lernen

Herrmann betonte, dass eine klimagerechte Mobilität in einem urbanen Zentrum weitaus einfacher durchzusetzen sei als in einem zu großen Teilen auch ländlich geprägten Flächenlandkreis. Beispielhaft nannte sie ein Projekt des Straßen- und Grünflächenamts Friedrichshain-Kreuzberg, wo ein Großteil der 2020 temporär angelegten Pop-up-Radwege im Bezirk in dauerhaft eingerichtete Radverkehrsanlagen umgebaut wurde. Damit habe man schnell und flexibel auf den zunehmenden Radverkehr im Zuge der Pandemie reagieren und den Radfahrern eine sichere Infrastruktur anbieten können. Umgekehrt könne aber auch die Kreuzberger Verwaltung von den internen Abläufen und Strukturen im Bergsträßer Landratsamt lernen.

Beim Abstecher nach Lorsch ging es auch darum, dass nach der Berliner Museumsinsel bald auch das Hansaviertel und die Karl-Marx-Allee (vormals Stalinallee) als bedeutende Bauzeugnisse der Nachkriegsmoderne den Status des Unesco-Weltkulturerbes erhalten sollen. Mit einer Entscheidung rechnet man im Herbst 2023.