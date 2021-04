Von Stephan Alfter und Steffen Mack

Region. Wie sehr sich die steigende Anzahl an Corona-Infektionen auf die Arbeit an den Kliniken in der Region auswirkt, belegen aktuelle Zahlen vom Dienstag. Im Kreis Bergstraße ist die Lage dabei noch vergleichsweise moderat: Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) sind im Kreis Bergstraße derzeit 34 der

...