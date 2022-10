Die Kirche „zwischen Krieg und Frieden“

Bergstraße. Das Evangelische Dekanat Bergstraße lädt für Donnerstag, 3. November, zur „Bergsträßer Rede“ ein. Einmal jährlich nehmen dabei fachkundige Referenten zu drängenden Fragen der Zeit Stellung. „Kirche zwischen Krieg und Frieden“ lautet das Thema in diesem Jahr, über das die Pfarrerin für Friedensarbeit im Zentrum Ökumene, Sabine Müller-Langsdorf (BILD: Dekanat) sprechen wird.

Wer den Frieden will, muss den Frieden vorbereiten – und nicht den Krieg. Dies ist eine Säule der evangelischen Friedensethik, die den „gerechten Frieden“ zum Ziel hat. Demnach bedarf es zur Konfliktlösung der Diplomatie. Das Völkerrecht und die internationale Zusammenarbeit müssen gestärkt werden. Die Länder des Globalen Südens müssen in der Entwicklungszusammenarbeit unterstützt werden.

Sabine Müller-Langsdorf, Pfarrerin für Friedensarbeit im Zentrum Oekumene Bild: Dekanat © Dekanat

Als unverzichtbar für einen gerechten Frieden gilt zudem, den Klimawandel und die Fluchtursachen zu bekämpfen sowie für Gesundheit und Bildungschancen aller Menschen dieser Welt einzutreten. In der Friedensdenkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland aus dem Jahr 2007 heißt es: „Rüstungsexporte tragen zur Friedensgefährdung bei.“

Mit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ist die Friedensethik ins Wanken geraten. Führende Vertreter der Evangelischen Kirche befürworten Waffenlieferungen an die Ukraine und das Recht des Landes, sich gegen einen Aggressor militärisch zur Wehr zu setzen. Gilt der Satz noch „Wer den Frieden will, muss den Frieden vorbereiten – und nicht den Krieg“? Ist die Forderung „Frieden schaffen ohne Waffen“ aus der Zeit gefallen? Wie können sich Christen angesichts des Krieges positionieren? Und welche Möglichkeiten der zivilen Konfliktlösung gibt es überhaupt noch?

Zu diesen Fragen wird die Friedenspfarrerin der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau Sabine Müller-Langsdorf in ihrer Bergsträßer Rede Stellung nehmen. Die Veranstaltung findet am 3. November, 19 Uhr, in der Stephanusgemeinde Bensheim (Eifelstraße 37) statt.

Angesiedelt ist die Friedensarbeit im Zentrum Ökumene, da ihre Leitgedanken aus der Friedensarbeit des Ökumenischen Rates der Kirchen entstanden sind. Sie lassen sich mit den Stichworten „gerechter Friede“ und „Vorrang für Zivil“ benennen.

Geschaffen wurde die Stelle 1986 durch die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) auf Drängen engagierter Frauen und als Gegenpol zu den Stellen der Militärseelsorger. Das Friedenspfarramt in der EKHN ist seit jeher mit einer Frau besetzt.

Das Zentrum Ökumene in Frankfurt ist eine gemeinsame Einrichtung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau und der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck. red