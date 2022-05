Die Inzidenz geht zurück

Wiesbaden/Bergstraße. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Kreis Bergstraße schwächt sich weiter ab. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete gestern als Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis einen Wert von 582,6.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis von 41 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 33 Betten belegt – davon aktuell allerdings kein Bett mit einem an Covid-19 infizierten Patienten.

8135 weitere Infektionen sind nach Zahlen des RKI gestern in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 1 794 316. Die Inzidenz im Bundesland lag bei 599,7. Insgesamt 10 032 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das sind 16 mehr als am Vortag. red

