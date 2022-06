Die Infektionszahlen im Kreis Bergstraße steigen wieder deutlich

Wiesbaden/Bergstraße. Die Corona-Infektionszahlen steigen seit einigen Wochen wieder stetig an. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Bergstraße erreichte laut den Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) gestern einen Wert von 752,0.

Das Landratsamt veröffentlichte zudem gestern die Infektionszahlen für die zurückliegende Woche. Im Zeitraum von Freitag (17. Juni) bis Donnerstag (23. Juni) – wurden nach Angaben des Kreises Bergstraße insgesamt 2042 neue Corona-Fälle registriert. In der vorangegangenen Woche waren aus den Bergsträßer Kommunen noch deutlich weniger Neuinfektionen gemeldet worden – nämlich eine Gesamtzahl von 1291.

Zudem musste das Landratsamt den Tod von drei weiteren Personen – im Alter zwischen 78 und 92 Jahren – melden. Insgesamt gibt es damit 480 Todesfälle, die im Zusammenhang mit Covid-19 stehen.

Für den genannten Zeitraum meldete das Landratsamt zudem aus den regionalen Impfstationen 26 verabreichte Erst-Impfungen sowie 19 Zweit-, 36 Dritt- und 61 Viert-Impfungen.

Die meisten Neuinfektionen im Berichtszeitraum des Kreises gab es in Bensheim (390), gefolgt von Lampertheim (271), Heppenheim (227) und Viernheim (153). In Lorsch wurden 134 Neuinfektionen registriert, in Zwingenberg 90, in Lautertal 68, in Biblis 84, in Fürth 62, in Einhausen 42 und in Lindenfels 31.

Im Odenwaldkreis liegt die Inzidenz laut RKI deutlich höher als im Kreis Bergstraße, nämlich bei 1062,5. Für Darmstadt-Dieburg wird ein Wert von 831,0 gemeldet, für den Kreis Groß-Gerau 541,3. Bei den weiteren Nachbarn liegen die Werte mit unter 500 signifikant niedriger.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis von 38 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 36 Betten belegt – davon aktuell allerdings keines mit einem an Covid-19 infizierten Patienten.

8179 weitere Infektionen sind nach Zahlen des RKI gestern in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 1 990 408. Die Inzidenz im Bundesland lag damit gestern bei einem Wert von 785,4.

Insgesamt 10 318 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das sind 13 mehr als am Vortag. red