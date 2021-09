Die Hochburgen der Parteien in Hessen bei der Bundestagswahl

Wahl. Die politische Landkarte in Hessen ist nach der Bundestagswahl rot gefärbt - mit einigen schwarzen Flecken und einem grünen Tupfer in Frankfurt. Doch nicht nur bei den Direktmandaten hat die SPD die Nase klar vorn, auch bei den Zweitstimmen liegen die Sozialdemokraten in fast allen Landkreisen und kreisfreien Städten vor der CDU. Ein kurzer Blick auf die Hochburgen der Parteien:

Traditionell stark ist die SPD im Norden Hessens. Hier hat die Partei auch diesmal gepunktet. Im Regierungsbezirk Kassel beträgt der Vorsprung bei den Zweitstimmen auf die CDU fast 10 Prozentpunkte (32,5 Prozent zu 22,9 Prozent). Besonders stark schnitten die Sozialdemokraten im Wahlkreis Werra-Meißner-Hersfeld-Rotenburg ab. Die dort erzielten 37,7 Prozent bedeuten diesmal den höchsten Zweitstimmenanteil einer Partei in einem hessischen Wahlkreis. Landesweit holte die SPD 27,6 Prozent.

Die CDU konnte sich ebenfalls auf angestammte Gebiete verlassen, trotz deutlicher Verluste. Ihr bestes Ergebnis erzielte sie im Wahlkreis Fulda mit 31,1 Prozent bei 22,8 Prozent in ganz Hessen.

Und die anderen Parteien? Die Grünen, in städtischen Gebieten stark, hatten ihre Hochburg erwartungsgemäß in Frankfurt: 25,6 Prozent im Wahlkreis Frankfurt II bedeuten das beste Wahlkreisergebnis - bei einem Gesamtergebnis von 15,8 Prozent in Hessen. Die FDP erreichte ihren Höchstwert im Wahlkreis Main-Taunus mit 16,9 Prozent der Zweitstimmen bei hessenweit 12,8 Prozent.

Die AfD schnitt ebenfalls im Wahlkreis Fulda am erfolgreichsten ab mit 13,3 Prozent der Zweitstimmen (8,8 Prozent Landesdurchschnitt). Dort war der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Martin Hohmann als Kandidat für sie angetreten. Die Linke hatte es bei der Bundestagswahl schwer - das beste Ergebnis in einem hessischen Wahlkreis waren die 7,2 Prozent im Wahlkreis Frankfurt am Main I. In ganz Hessen schaffte die Linke am Ende lediglich 4,3 Prozent.