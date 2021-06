Die Hitzewelle macht vielen zu schaffen

Als Inspiration an heißen Sommertagen hat die Redaktion ein paar Rezept-Ideen für leichte Gerichte herausgesucht, für die man nicht stundenlang in der Küche stehen muss.

Als schnelles Mittagessen eignet sich ein bunter Sommersalat mit frischen Erdbeeren. Der ist auch super zum Mitnehmen geeignet. Dazu zunächst Salat nach Wahl waschen, zerkleinern und auf einen Teller geben. Gurkenstücke, Karottenstreifen Tomatenwürfel und Mozzarella darauf geben. Für das Dressing etwas Joghurt, Zitronensaft, Salz, Pfeffer und etwas Honig miteinander vermischen. Wer mag, kann noch kleine Krabben untermischen. Dann alles auf den Salat geben. Kerne und Samen nach Wahl darüber geben (hier Sonnenblumenkerne und Leinsamen) und mit frischen Erdbeeren und etwas Basilikum garnieren.

Wem Wasser und Tee als Durstlöscher an heißen Tagen auf Dauer zu langweilig sind, für den ist vielleicht diese alkoholfreie Waldbeerbowle eine Option. Die ist nicht nur lecker, sondern auch schnell gemacht: Hauptzutat ist ein Beutel Waldfruchtmischung, wobei die Beeren noch gefroren in ein großes Gefäß gegeben werden sollten. Darauf kommt Johannisbeersaft, ein Schuss Zitronensaft und eine Flasche alkoholfreier Sekt – vorsichtig umrühren, damit die Kohlensäure nicht verloren geht. Wenn die Bowle länger abgedeckt im Freien stehen soll, kann man noch ein paar Eiswürfel dazu geben. Mit etwas frischer Minze garnieren und genießen.

Wer keine Lust hat, in der Küche zu stehen, der kann diese schnelle Paella in rund 30 Minuten auch super in einer Elektropfanne mit Deckel im Freien zubereiten. Klassischerweise benutzt man für Paella Rundkornreis. Als Richtlinie für die Mengenangabe kann man etwa eine Tasse für zwei Personen rechnen. Außerdem braucht man Garnelen, Miesmuscheln und Hähnchenfleisch – je nach Geschmack. Dazu einen Schuss Weißwein, eine Zwiebel, Erbsen, etwas Olivenöl, frischen Knoblauch (nach Geschmack) und Gewürze wie Cayennepfeffer, Paprikapulver, Safran oder Kurkuma für die gelbe Farbe, Salz und Pfeffer. Zum Garnieren eignen sich frische Petersilie und Zitronenspalten.

Zunächst sollte man nach und nach das Fleisch und die Meeresfrüchte mit etwas Öl, Zwiebeln und Knoblauch anbraten, danach alles auf die Seite legen. Dann kommt der Reis an die Reihe: Ebenfalls in der gleichen Pfanne sollte man ihn mit etwa der doppelten Menge an Wasser unter Rühren köcheln lassen und nach einigen Minuten, kurz bevor er gar ist, die Erbsen dazu geben. Das Reis-Erbsen-Gemisch mit Gewürzen und etwas Weißwein abschmecken, das Fleisch und die Meeresfrüchte darauf geben. Dann kommt der Deckel drauf und die Paella darf für ein paar Minuten bei geringer Hitze ziehen, bis alles gar ist. Jetzt sollte man übrigens nicht mehr umrühren – so sieht die Paella nicht nur schöner aus, sondern bildet auch noch eine leichte Kruste. Kurz vor dem Essen zum Garnieren Petersilie und die Zitronenspalten darauf geben und in der Pfanne servieren.