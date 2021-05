Die hessischen Lockerungsregeln

Corona. Für Kreise und kreisfreie Städte in Hessen, deren Corona-Inzidenz nicht mehr über 100 liegt und die damit nicht mehr von der Bundes-Notbremse betroffen sind, greifen in Hessen die Lockerungsregeln der Landesregierung. Diese sind in zwei Stufen eingeteilt.

Bei Inzidenzwerten von mehreren Tagen unter 100 gilt für Kreise und kreisfreie Städte Stufe 1 mit folgenden Lockerungs-Regelungen:

Kita

Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen.

Schule

Jahrgangsstufen 1-6 Präsenzunterricht, Jahrgangsstufen 7-11 Wechselunterricht, alle Abschlussjahrgänge: Präsenzunterricht, Testpflicht zweimal pro Woche für alle.

Alten- und Pflegeheime

Vollständig geimpfte Personen und Genesene brauchen keinen Test mehr. Keine Maskentragepflicht bei Besuchen von vollständig geimpften Bewohnenden im Bewohnerzimmer. Keine Beschränkung der Besucherzahl pro Tag.

Kinder- und Jugendarbeit (inkl. Ferienbetreuung)

In Gruppen bis 20 Personen möglich. Betreuungspersonen sowie Geimpfte und Genesene zählen nicht mit (gilt ab 29. Mai 2021).

Kontaktregeln

Zwei Hausstände plus Geimpfte/Genesene.

Alkoholkonsum

Verbot auf publikumsträchtigen Plätzen (außerhalb der Gastronomie).

Erweiterte Maskenpflicht

Alle öffentlich zugänglichen Gebäude, Fußgängerzonen, generelle Empfehlung der medizinischen Maske Innenräume, ÖPNV und immer, wenn die Mindestabstände nicht gehalten werden können.

Veranstaltungen, (größere) Zusammenkünfte, Kulturangebote (Kino, Theater, Konzerte)

Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sind nur zu bestimmten Zwecken möglich (insbesondere beruflich, öffentliches Interesse), strenge Hygienevorgaben, Genehmigungsvorbehalte und Anzeigepflicht sowie Kontaktdatenerfassung (möglichst elektronisch; außer berufliche, dienstliche Zusammenkünfte), tagesaktueller Testnachweis.

Veranstaltungen unter freiem Himmel

Unter strengen Hygieneauflagen mit max. 100 (ungeimpften) Personen, Kontaktdatenerfassung (möglichst elektronisch) und tagesaktuellem Test; das Gesundheitsamt kann ausnahmsweise eine höhere Teilnehmerzahl bei Gewährleistung der kontinuierlichen Überwachung der Einhaltung der übrigen Voraussetzungen gestatten.

ÖPNV und öffentlicher Fernverkehr

Maskenpflicht (medizinische Masken, OP-, FFP2-Maske oder gleichwertige).

Freizeit- und Amateursport

Auf allen Sportanlagen (mit Ausnahme Schwimmbäder) entsprechend Kontaktregeln, Individualtermine Fitnessstudios unter strengen Hygienevorgaben (Kontaktdatenerfassung, möglichst elektronisch; tagesaktueller Test). Gruppensport für Kinder (bis einschließlich 14) ist möglich.

Kultur- und Freizeiteinrichtungen

Öffnung der Freizeitangebote unter freiem Himmel (Zoos, Freilichtmuseen, Freizeitparks etc.) mit bisherigen Auflagen der CoKoBeV insbesondere Terminvereinbarung, Öffnung der Innenräume von Museen, Schlössern, Zoos und Galerien usw. mit Anmeldung und Empfehlung tagesaktueller Test, Maskenpflicht.

Verkaufsstätten, Einzelhandel

Öffnung des Einzelhandels außerhalb der Grundversorgung als „click and meet“ mit Empfehlung tagesaktueller Test, Maskenpflicht.

Clubs, Diskotheken

Öffnung als Bar/Gastronomie (nur Außengastronomie) mit tagesaktuellem Test. Keine Tanzveranstaltungen.

Gastronomie

Außengastronomie mit tagesaktuellem Test und strengen Abstands- und Hygieneregeln (Medizinische Maskenpflicht für Personal sowie Gäste bis zum Platz, ausreichend Tischabstände, Tischregeln entsprechend Kontaktregel), Sitzplatzpflicht und Kontaktdatenerfassung (möglichst elektronisch), ggf. Einschränkung der Öffnungszeiten.

Hotels, Ferienhäuser, Jugendherbergen, Campingplätze

Unter Auflagen geöffnet; in Betrieben mit Gemeinschaftseinrichtungen wie beispielsweise Frühstücksräume: Auslastung max. 60 Prozent, Test bei Anreise und zwei Mal pro Woche.

Hochschulen

Hybridbetrieb

Körpernahe Dienstleistungen

Strenge Hygienevorgaben, Terminpflicht und Kontaktdatenerfassung (möglichst elektronisch), tagesaktuelle Testpflicht für nicht vollständig Geimpfte oder Genesene.

Prostitutionsstätten

Geschlossen.

Ausgangsbeschränkungen

Keine vonseiten des Landes, gegebenfalls in den Landkreisen oder kreisfreien Städten.

Die Lockerungsstufe 2 greift in Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen die Inzidenz nach Erreichen von Stufe 1 weitere 14 Tage unter 100 ist oder sobald die Inzidenz fünf Tage unter 50 liegt. Die Lockerungsstufe 2 trifft dann ab dem nächsten Tag in Kraft. Hier gelten folgende Regelungen:

Kita

Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen.

Schule

Jahrgangsstufen 1-13: Präsenzunterricht (eingeschränkter/angepasster Regelbetrieb) mit Testpflicht zweimal pro Woche.

Alten- und Pflegeheime

Wie in Lockerungsstufe 1.

Kinder- und Jugendarbeit (inkl. Ferienbetreuung)

In Gruppen bis 50 Personen möglich. Betreuungspersonen sowie Geimpfte und Genesene zählen nicht mit (gilt ab 29. Mai 2021).

Kontaktregeln

Zwei Hausstände (unbegrenzte Zahl) oder 10 Personen über 14 Jahren unabhängig vom Hausstand (plus Geimpfte/Genesene).

Alkoholkonsum

Verbot auf publikumsträchtigen Plätzen (außerhalb der Gastronomie).

Erweiterte Maskenpflicht

Alle öffentlich zugänglichen Gebäude, Fußgängerzonen, generelle Empfehlung der medizinischen Maske Innenräume und immer, wenn die Mindestabstände nicht gehalten werden können.

Veranstaltungen, (größere) Zusammenkünfte, Kulturangebote (Kino, Theater, Konzerte)

Zulassung von Veranstaltungen bis 200 (ungeimpfte) Teilnehmer außen und 100 (ungeimpfte) Teilnehmern innen mit tagesaktuellem Test (nur noch innen, außen nur noch eine Empfehlung) und strengen Abstands- und Hygienevorgaben sowie Kontaktdatenerfassung (möglichst elektronisch). Das Gesundheitsamt kann ausnahmsweise eine höhere Teilnehmerzahl bei Gewährleistung der kontinuierlichen Überwachung der Einhaltung der übrigen Voraussetzungen gestatten.

ÖPNV und öffentlicher Fernverkehr

Maskenpflicht.

Freizeit- und Amateursport

Generelle Zulassung von Mannschaftssport unter strengen Hygienevorgaben - Empfehlung: tagesaktueller Test; Öffnung Schwimmbäder, Thermalbäder, Saunen und ähnliche Einrichtungen mit Personenbegrenzung und Zutrittsregelung sowie Terminvereinbarung, ebenfalls Testempfehlung.

Spielbanken, Spielhallen, Wettvermittlungsstellen

Öffnung mit tagesaktuellem Test und strengen Abstands- und Hygieneregeln (Maskenpflicht für Personal sowie Gäste bis zum Platz, ausreichend Tischabstände, Tischregeln entsprechend Kontaktregel), Sitzplatzpflicht und Kontaktdatenerfassung (möglichst elektronisch).

Kultur- und Freizeiteinrichtungen

Öffnung aller Innenräume von Freizeiteinrichtungen (z.B. auch Freizeitparks) mit tagesaktueller Testempfehlung und Abstands- und Hygienevorgaben.

Verkaufsstätten, Einzelhandel

Öffnung des gesamten Einzelhandels nach den Regeln für Geschäfte der Grundversorgung plus Empfehlung tagesaktueller Test, Maskenpflicht.

Clubs, Diskotheken

Öffnung als Bar/Gastronomie mit tagesaktuellem Test (siehe unter "Gastronomie")

Gastronomie

Öffnung der Innengastronomie mit tagesaktuellem Test und strengen Abstands- und Hygieneregeln (Maskenpflicht für Personal sowie Gäste bis zum Platz, ausreichend Tischabstände, Tischregeln entsprechend Kontaktregel), Sitzplatzpflicht und Kontaktdatenerfassung (möglichst elektronisch).

Hotels, Ferienhäuser, Jugendherbergen, Campingplätze

Unter Auflagen geöffnet; in Betrieben mit Gemeinschaftseinrichtungen: Auslastung max. 75 Prozent, Test bei Anreise und zwei Mal pro Woche.

Hochschulen

Hybridbetrieb mit Fokus auf mehr Präsenz.

Körpernahe Dienstleistungen

Strenge Hygienevorgaben, Terminpflicht und Kontaktdatenerfassung, tagesaktueller Test als Empfehlung.

Prostitutionsstätten

Geschlossen.

Ausgangsbeschränkungen

keine.

(Quelle: Hessische Landesregierung. Die aktuellen Inzidenzzahlen für den Kreis Bergstraße entnehmen Sie bitte der täglichen Berichterstattung auf der BA-Homepage.)