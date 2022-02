Die Hesse komme – aber nicht nur die: Bergsträßer Bühnen in dieser Woche

Theater Mobile Zwingenberg

Am Freitag (25.) gastiert die Leipziger Pfeffermühle, am Samstag (26.) die Formation Garden of Delight. Beide Veranstaltungen sind ausverkauft.

PiPaPo-Kellertheater Bensheim

Die Eigenproduktion „Normans Eroberungen – Quer durch den Garten“ ist am Freitag (25.), 20 Uhr, zu sehen. Das ebenfalls selbst inszenierte Kindertheaterstück „Die kluge Bauerstochter“ läuft am Samstag (26.) und Sonntag (27.) jeweils ab 15.30 Uhr (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/869 104).

Parktheater Bensheim

Die Komödie „Noch einen Augenblick“ wird am Mittwoch (23.), 20 Uhr, aufgeführt. Zu sehen ist ein Gastspiel der Theaterlust München (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Musiktheater Rex Bensheim

Weiterhin offenbar unverwüstlich sind auch nach 45 Jahren die Rodgau Monotones. Ihren Hessen-Rock gibt es am Freitag (25.), 20.30 Uhr (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Alte Sparkasse Heppenheim

Ihren Roman „Tante Martl“ stellt die Schriftstellerin und Literaturkritikerin Ursula Gast heute (22.), 20 Uhr, vor (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Theater Sapperlot Lorsch

Der Kultursalon mit seiner offenen Bühne läuft heute (22.) ab 20 Uhr. Hierzu ist der Eintritt frei. Am Mittwoch (23.), 20.30 Uhr, gastiert der Comedian David Kebekus mit seinem Programm „Überragend“. Am Donnerstag (24.), 20.30 Uhr, gibt es „Welthits auf Hessisch“ mit Tilman Birr und Elis. Ein Comedy/Kabarett-Doppelabend mit Johannes Scherer & Falk kann am Freitag (25.), 20.30 Uhr, besucht werden. Und „Nachrichten aus dem Hinterhaus“ präsentiert der fränkische Misanthrop Matthias Egersdörfer am Samstag (26.), 20.30 Uhr (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16). hol/BILD: Hermann Posch/Veranstalter

