Die Härte der Krise an der Bergstraße abfedern

Bergstraße. Gegen den „Rutsch-Effekt“ beim Euro in der Lohntüte: Rund 7260 Unternehmen gibt es nach Angaben der Arbeitsagentur im Landkreis Bergstraße. „Ein Großteil davon drückt sich davor, ihre Beschäftigten in der Krise zu unterstützen: Extra-Geld gegen die Löcher, die die Inflation ins Portemonnaie reißt? – Fehlanzeige. Viele Chefs im Kreis Bergstraße machen um die Inflationsausgleichsprämie einen großen Bogen. Und das geht quer durch alle Branchen: von Bäckereien über Hotels bis zu Lebensmittelbetrieben“, so Guido Noll von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) in einer Pressemitteilung. Dabei sei die Prämie ein Instrument, das die Bundesregierung extra geschaffen habe, um die Härte der Krise abzufedern.

„Nicht vor der Prämie drücken“

Für alle Beschäftigten im Kreis Bergstraße, die bislang leer ausgegangen seien, werde es höchste Zeit, einen „Inflationspuffer“ zu bekommen. Es gehe schließlich darum, den „Schwund bei der Kaufkraft wenigstens ein Stück weit aufzufangen“.

Immerhin habe die Inflation auch im neuen Jahr zu einer spürbaren Belastung der privaten Haushaltskassen geführt. „Der ‚Rutsch-Effekt‘ vom Euro ist enorm. Monat für Monat steckt weniger Power in der Lohntüte“, so Guido Noll.

Die NGG fordert Unternehmen im Kreis Bergstraße auf, sich nicht vor der Inflationsausgleichsprämie zu drücken: „Die Prämie von bis zu 3000 Euro sollte genutzt werden. Sie kann auch in Etappen ausgezahlt werden. Wer noch keine Inflationsprämie bekommen hat, sollte beim Chef anklopfen. Ideal ist es natürlich, wenn ein Betriebsrat das erledigt“, so Noll.

Es gehe dabei immerhin um effektive Einmalzahlungen, bei denen der Staat nicht mehr die Hand aufhalte: Für die Inflationsausgleichsprämie werden keine Steuern und Abgaben fällig – also keine Lohnsteuer, keine Abzüge für die Renten-, Kranken-, Pflege-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung.

„Eine Art Pflaster“

Wichtig sei, dass es sich bei der Inflationsausgleichsprämie nicht um einen Ersatzlohn handele: „Für den fairen Lohn setzen sich die Gewerkschaften in Tarifrunden ein. Die Prämie ist eine Art finanzielles Inflationspflaster, um das sich die NGG allerdings in etlichen Betrieben, aber auch bei den nächsten Tarifverhandlungen intensiv kümmern wird“, verspricht Noll.

Der Gewerkschafter kündigte Lohnforderungen von „10 plus x“ Prozent an. Azubis müssten mindestens 150 Euro mehr pro Monat bekommen. Dafür werde sich die Gewerkschaft NGG am Tariftisch einsetzen: „In der Back- und Süßwaren-Industrie stehen Lohnverhandlungen bevor. Ebenso in der Milch-, Obst- und Gemüseindustrie. Auch für die Beschäftigten in Brauereien wird es um ein kräftiges Lohn-Update gehen“, so Noll.

Große Namen auf der Liste

Von Nestlé und Ferrero über Dr. Oetker, Haribo und Mars bis Bahlsen und Storck – die NGG habe „große Namen auf der Lebensmittelkonzern-Liste“ und stelle sich auf „ein Frühjahr mit zähem Ringen am Tariftisch“ ein. Beschäftigte, die Unterstützung bei der Inflationsausgleichsprämie benötigen oder mehr zu den bevorstehenden Tarifrunden erfahren wollen, können sich an die NGG Darmstadt und Mainz wenden: Telefon: 06151/36 698-0, E-Mail: region.darmstadt-mainz@ngg.ne red