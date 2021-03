Bergstraße. Per Zoom-Webinar und live auf Facebook haben die Bergsträßer Grünen die zehn Bestplatzierten auf ihrer Liste für den neuen Kreistag vorgestellt.

„Wir freuen uns, eine junge und weibliche Liste zu haben“, startet Spitzenkandidatin Vanessa Vogel die Runde. „Mir ist wichtig, dass die Geschlechterverhältnisse in der Politik der in der Gesellschaft entsprechen“, so die Ethnologin aus Bensheim, „darum setze ich mich dafür ein, junge Frauen in die Politik zu bringen.“ Um den Klimaschutz, richtig anzugehen, sei unter anderem geplant, dem Klimabündnis beizutreten, auf Photovoltaik zu setzen und die Bergstraße aufblühen zu lassen. Zur Doppelspitze gehört auch Matthias Schimpf. Der Diplom-Finanzwirt aus Lorsch macht sich dafür stark, gleiche Lebensverhältnisse zu schaffen und Wohnen bezahlbar zu machen. „Dass Menschen 50 Prozent oder mehr ihres Gehalts für Miete ausgeben müssen, ist ein Skandal.“ Für die Teilregionen des Kreises Bergstraße sollen zum Beispiel Mietspiegel erstellt werden.

Zwingenbergerin und Diplom-Soziologin Evelyn Berg kandidiert für den Kreistag und für die Position als Landrätin. „Ich möchte als Landratskandidatin eine Alternative zu bestehenden Kandidaten bieten und grüne Themen setzen.“ In Sachen Bildung habe der Kreis noch Nachholbedarf: „In der Krise hat sich gezeigt, dass es an Laptops und WLAN mangelt. Diese technischen Mittel müssen zu den Schülern und in die Schulen.“ Jochen Ruoff ist Geschäftsführer und ein „echter Lindenfelser“. In seiner Heimatstadt, und im Kreistag möchte er weiterhin mitwirken. Demokratische Gesellschaft und Inklusion sind seine Lieblingsthemen. „Wir setzen uns für die Eingliederung ein und dafür, dass der Kreis dem Bündnis Sichere Häfen beitritt.“ Auch sei wichtig, junge Menschen zu beteiligen.

Anna Maria Schranz aus Mörlenbach will in ihrem Heimatort und im Kreistag politisch aktiv sein. „Durch meine Erfahrung als Pflegefachkraft will ich mich für Gesundheitsthemen stark machen“, betont sie. Sie habe nicht nur die medizinisch-technische Ausrichtung im Blick, sondern auch die Tarifverträge aller Mitarbeiter. Udo Rutkowski ist Wirtschaftsinformatiker und neu auf der Kreistagsliste. „Ich wohne im Lautertal und bin seit fast 30 Jahren bei den Grünen“, stellt er sich vor. Sein Herzensthema: Land- und Forstwirtschaft, gerade mit Blick auf den Odenwald und das Ried. Es sei wichtig, neue Ziele in Richtung Nachhaltigkeit zu setzen, Leben in Städten und Dörfern umweltfreundlich, ressourcenschonend und lebenswerter zu gestalten.

Heidi Bezzaz ist mit 66 Jahren die älteste Kandidatin der Top Zehn. Die Rentnerin im Ehrenamt kandidiert, um erneut im Kreistag mitzureden. „Als Oma geht es mir um die Zukunft meiner Enkel. Außerdem treibt mich das Thema Frauen an.“ Der Anteil der Frauen solle sich in der Politik und in der Sprache abbilden. „Denn Sprache verändert das Denken“, so Bezzaz. Der Bensheimer Eric Tjarks, ehemaliger Direktor der Sparkasse, steht als parteiloser Kandidat auf der Liste für den Kreistag. „Wirtschaft und Nachhaltigkeit schließen sich nicht aus“, so Tjarks, der sein Wissen im Bereich Wirtschaft einbringen will. Ziel sei, die Natur zu schonen, ohne wirtschaftliche Interessen außer Acht zu lassen. Die Heppenheimerin Anna-Lena Groh ist Politologin und Kinderkrankenschwester. Privat und politisch will sie sich für Tiere einsetzen: „Artenschutz beginnt vor Ort und jeder kann einen Beitrag leisten.“ Das Tierheim sei ein wichtiger Partner, Kosten durch Fundtiere sollen auf mehreren Schultern verteilt und mehr Konsummittelkontrollen durchgeführt werden.

Moritz Müller ist Ethnologe und kommt aus Bensheim. Mit 28 als jüngster Kandidat der Top Zehn will er über die Grenzen der Bensheimer Kommunalpolitik hinausgehen. Sein Herzensthema ist die Kultur: „Der Kreis muss Kulturpolitik neu denken und die Potenziale der Region heben.“ Dazu sollen der Beitritt zum Kulturfonds Rhein-Main, ein Kulturmanager und ein Entwicklungsplan beitragen. ssr