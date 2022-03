Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Politischer Aschermittwoch - Der Kreisverband der Grünen erörterte die Situation in der Ukraine / Landtagsabgeordneter Marcus Bocklet war zu Gast in Lorsch Die Grünen diskutieren an der Bergstraße über Aufrüstung

Marcus Bocklet (links) und Matthias Schimpf in Lorsch. © Thomas Zelinger