  Die großen Theater proben wieder

Hessen. An großen hessischen Theatern wird wieder geprobt. Wie Kulturministerin Angela Dorn (Grüne) am Dienstag mitteilte, nehmen die Staatstheater in Darmstadt, Kassel und Wiesbaden, das Hessische Landestheater Marburg und das Stadttheater Gießen den Probebetrieb wieder auf. Das hätten das Ministerium und die fünf Häuser miteinander vereinbart.

AdUnit urban-intext1

Die Proben fänden unter Wahrung des Infektions- und Arbeitsschutzes statt. "Ziel ist die Vorbereitung der Öffnung, sobald es die Pandemielage und die Corona-Verordnung des Landes zulassen", heißt es in der Mitteilung des hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst.

Erfolge beim Impfen sowie Fortschritte bei der Versorgung mit Tests ermöglichten vorsichtige Schritte zurück zur Normalität. "Wir hoffen, dass wir mit den Theatern möglichst bald dabei sind", wird Dorn in der Mitteilung zitiert.

Die aktuelle Beschlusslage der Bund-Länder-Runde sieht demnach die Möglichkeit zur Öffnung frühestens für Ende März vor. Voraussetzung dafür ist, dass der Sieben-Tage-Inzidenzwert stabil unter 100 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner liegt und dass Besucher ein tagesaktuelles negatives Ergebnis eines Covid-19-Tests vorzeigen können.