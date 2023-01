Die GGEW kündigt Preissenkungen an

Bergstraße. Die GGEW AG wird die Preise für Strom und Gas in der Grundversorgung zum 1. April 2023 senken. Dies teilte der regionale Energieversorger am Donnerstag mit. Wie hoch die Preissenkungen ausfallen, wird demnach derzeit noch im Detail berechnet.

Grund für die Preissenkungen seien gesunkene Beschaffungspreise im Kurzfristhandel und „die vorausschauende Einkaufsstrategie der GGEW AG“. Die in diesem Winter bisher weitgehend milden Temperaturen hätten zu einer Entspannung an den Energiemärkten geführt. Man freue sich, diese Entlastungen an die Kundinnen und Kunden weitergeben zu können.

Die Preise für Sonderverträge liegen laut GGEW schon deutlich unter den Grundversorgungspreisen. Ob hier eine Preissenkung in der zweiten Jahreshälfte möglich ist, hänge von der weiteren Entwicklung der Energiemärkte ab. Damit ist die GGEW nach eigener Aussage einer der ersten Versorger in der Branche, der seine Kunden deutlich entlastet bzw. bei einer entsprechenden weiteren positiven Entwicklung der Energiemärkte weiter entlasten wird. red