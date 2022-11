Die Geschichte von den Nibelungen

Es gibt uralte Geschichten, von denen bis heute niemand weiß, ob sie wirklich wahr sind. Und trotzdem werden sie noch immer erzählt und bleiben dadurch lebendig. Eine solche Geschichte handelt von den Nibelungen.

Die Nibelungen waren eine Königsfamilie in der Stadt Worms, hier bei uns auf der anderen Seite des Rheins. Bei den Nibelungen gab es die schöne Königstochter Kriemhild. Sie wollte den jungen Siegfried heiraten. Er war der Sohn einer anderen Königsfamilie. Aber nicht alle bei den Nibelungen waren davon begeistert. Es gab nämlich dort noch Brünnhild und Hagen. Und die beiden wollten nicht, dass Siegfried in der Familie der Nibelungen so wichtig wird.

Außerdem handelt die Geschichte von einem Goldschatz und einem Drachen. Und am Ende geht alles gar nicht gut aus: Siegfried wird getötet, und Kriemhild beschließt, seine Mörder zu bestrafen.

Vieles von dieser Geschichte soll bei uns in der Gegend passiert sein: nicht nur in der Stadt Worms, sondern auch im Odenwald. Deshalb gibt es seit vielen Jahren im Odenwald einen langen Wanderweg, der den Namen „Nibelungensteig“ bekommen hat. Denn wer auf diesem Weg wandert, kommt an den Orten und an den Stellen vorbei, die in der Geschichte von den Nibelungen wichtig sind.

Aber wie gesagt: Man weiß nicht genau, ob das alles wirklich passiert ist. Auf jeden Fall aber ist der Nibelungensteig ein sehr beliebter Wanderweg. hol

Info: Den Kindernachrichten-Podcast von Fred Fuchs findet ihr auf unserer Website: www.bergstraesser-anzeiger.de