Die Zeit drängt: Der Strombedarf in Deutschland wächst stetig, Kernkraft und Kohle sind allerdings Auslaufmodelle in Sachen Energieerzeugung. Also soll grüne Windkraft aus dem Norden den Bedarf decken. Dazu will die Bundesnetzagentur neue Stromtrassen bauen und bestehende aufrüsten.

Eine Energieautobahn soll dann direkt durchs Ried führen: Abschnitt A 1 beginnt in der Nähe des Bibliser

...