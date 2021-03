Bergstraße. Die Geflügelpest hat den Kreis Bergstraße erreicht – wie es in einer Pressemitteilung des Kreises Bergstraße heißt, hat sich bei drei Höckerschwänen, die am 7. März im Seegebiet (Hammeraue) in Groß-Rohrheim gefunden wurden, der Verdacht auf die hochpathogene Form der Influenza vom Typ H5N8 bestätigt. Mittlerweile gibt es mindestens 19 bestätigte Fälle des aktuellen Vogelgrippeerregers in Hessen.

AdUnit urban-intext1

Durch die örtlich zuständige Abteilung Veterinärwesen und Verbraucherschutz des Kreises Bergstraße wurde aufgrund einer zuvor durchgeführten Risikoanalyse um den Fundort der Schwäne ein Beobachtungsgebiet eingerichtet. Es umfasst das gesamte Gemeindegebiet der Gemeinden Groß-Rohrheim und Biblis. Gemäß der Allgemeinverfügung des Kreises Bergstraße gilt im Beobachtungsgebiet folgendes:

Sämtliches gehaltene Geflügel und in Gefangenschaft gehaltene Vögel anderer Arten, mit Ausnahme von Tauben, sind ab sofort ausschließlich in geschlossenen Ställen oder unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, nach oben gegen Einträge gesicherten dichten Abdeckung und einer gegen das Eindringen von Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung bestehen muss (Schutzvorrichtung), zu halten. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite des Kreises Bergstraße.