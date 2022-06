Das heutige historische Foto stammt aus den 1930er Jahren. Zu verdanken haben wir es dem Zwingenberger Geschichtsverein. Die Aufnahme zeigt die Zwingenberger Markthalle mit zahlreichen Lieferfahrzeugen. Neben dem großen Schriftzug „Markt-Halle“ an der vorderen Front kann man am Dach „Obst Großmarkt Zwingenberg“ lesen. Besonders schön und charakteristisch an der Markthalle waren die beiden

...