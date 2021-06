Die Freibäder sind geöffnet

Bergstraße. In Jugenheim ist es bereits seit dem vergangenen Wochenende soweit, in Heppenheim fiel am gestrigen Freitag der Startschuss. Am heutigen Samstag kommen das Basinus-Freibad und der Badesee in Bensheim sowie das Waldschwimmbad in Lorsch hinzu: In der Region hat die Freibad-Saison 2021 begonnen. Eine Ausnahme bildet lediglich das Freibad in Lindenfels, wo der Saisonstart nach letztem Stand Mitte Juni erfolgen könnte.

AdUnit urban-intext1

Möglich geworden ist die Öffnung durch die anhaltend niedrigen Inzidenzwerte im Kreis und die dadurch erreichte zweite Lockerungsstufe der hessischen Corona-Regeln. Dennoch geht es auch weiterhin nicht ohne Vorsichtsmaßnahmen und Einschränkungen ab. So gilt für alle Freibäder und den Badesee, dass Eintrittskarten vorab online gebucht werden müssen. Die Zahl der Badegäste, die gleichzeitig eingelassen werden, ist begrenzt. Lediglich in Heppenheim werden möglicherweise vorhandene Restkarten auch an der Tageskasse verkauft.

Mit und ohne Zeitzonen

Ab diesem Wochenende ist ein Sprung ins erfrischende Nass möglich. © Dpa

In Bensheim und Lorsch berechtigen die Eintrittstickets dazu, den ganzen Tag über auf dem Gelände zu verweilen. In Heppenheim und Jugenheim hingegen gibt es festgelegte Zeitzonen, nach denen die Gäste das Freibad verlassen müssen, damit dort für die Gäste der nächsten Zeitzone gereinigt und desinfiziert werden kann.

Alle Öffnungszeiten für das Wochenende und die nötigen Online-Adressen sind der untenstehenden Rubrik „Badespaß“ zu entnehmen.

AdUnit urban-intext2