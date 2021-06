Die Freibäder öffnen

Bergstraße. Mit Anlauf ins kühle Nass platschen oder in Ruhe Bahnen ziehen - für viele Wasserratten gibt es in diesen Tagen richtig gute Nachrichten: Endlich können sie wieder ins Schwimmbad. Als Voraussetzung muss vor Ort die Zahl der neuen Corona-Fälle soweit gesunken sein, dass die Stufe 2 des hessischen Stufenplans erreicht ist - und das ist nach einer Übersicht des Sozialministeriums vom Freitag schon in 18 von insgesamt 26 Kommunen im Land der Fall, weitere rechnen in den nächsten Tagen damit.

AdUnit urban-intext1

In Seeheim-Jugenheim ist das Freibad bereits seit dem vergangenen Wochenende geöffnet, in Heppenheim ist am heutigen Freitag der erste Badetag. Das Basinus-Freibad und der Badesee in Bensheim sowie das Freibad in Lorsch können ab Samstag wieder besucht werden. In allen Fällen müssen die Eintrittskarten vorab online gebucht werden; in Heppenheim soll es darüber hinaus noch verfügbare Tickets auch an der Tageskasse geben.