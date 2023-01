Die „Fraa vun Bensem“ an der Stadtmühle

Heute führt unsere Reihe „Bergsträßer Ansichts-Sachen“ in die Bensheimer Innenstadt und dort zu einem kleinen Platz mit einem Brunnen, der von der Sagengestalt „Fraa vun Bensem“ gekrönt wird. Wie in der vergangenen Woche entstammt die historische Aufnahme der Broschüre „Stadtspiegel Bensheim – ein Handbuch für Einheimische und unsere Gäste“. Es hat seit der vergangenen Woche einige Nachfragen zu dieser Broschüre gegeben. Leider liegt uns nur ein einzelnes Exemplar vor, die ein Leser uns aus seinem Archiv für diese Serie zur Verfügung gestellt hat. Der Bildvergleich zeigt, dass sich an dieser Stelle der Stadt baulich nicht viel verändert hat. Nur im Sommer erwacht der Platz heute zu anderem Leben, wenn der Biergarten bestuhlt ist und Leben rund um die Bensheimer Sagengestalt einkehrt. tn/BILD: Thomas Neu

