Lorsch. Eine Zeit lang gab es wirklich so etwas wie eine kleine Hoffnung, dass das Programm im Lorscher Sapperlot jetzt im April wieder würde starten können. Mittlerweile weiß man: Es wird wohl (mindestens) September, bis es soweit ist. Aus diesem Grund muss das Gastspiel des Musikcomedy-Duos Die Feisten verschoben werden, und zwar um mehr als ein Jahr: Der Auftritt findet nach neuesten Planungen nicht am 21. April 2021, sondern am 11. Mai 2022 statt. Bereits erworbene Karten behalten, wenn gewünscht, ihre Gültigkeit.

Auch Landesmuseum geschlossen

Auch das Hessische Landesmuseum in Darmstadt ist von den jüngsten Corona-Regelungen betroffen: Das Haus bleibt somit ab sofort bis zunächst 18. April geschlossen. hol