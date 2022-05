„An diesem 9. Mai ist uns nicht nach Feiern zu Mute. Dennoch ist der Europatag heute bedeutsamer denn je, denn er steht für das europäische Friedensprojekt, das uns seit mehr als 70 Jahren ein Leben in Freiheit und Sicherheit garantiert“, so Wolfgang Freudenberger (Foto), Vorsitzender der Europa-Union Bergstraße: „In diesem Moment verteidigen die Menschen in der Ukraine die Werte, auf denen

...