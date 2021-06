„Leistungsphase Null“ auf dem Weg zur Sanierung und Erweiterung der Alexander-von-Humboldt-Schule (AvH) in Viernheim ist abgeschlossen. Und was nach fast gar nichts klingt, hat es in sich. Jetzt haben Schulleiterin Cornelia Kohl und Landrat Christian Engelhardt das sogenannte Raumfunktionsbuch unterzeichnet. Darin sind die von Schulgemeinschaft und Fachbüro gemeinsam erarbeiteten Anforderungen

...