Die ersten Weihnachtsmärkte sind gestartet

Hessen. In Hessen haben die ersten Weihnachtsmärkte geöffnet. Am Montag (15.11.) ist der Budenzauber in den Innenstädten von Darmstadt und Offenbach gestartet. Angesichts der Corona-Pandemie müssen Besucher dabei die gültigen Abstands- und Hygieneregeln beachten.

So veranstaltet Darmstadt einen dezentralen Weihnachtsmarkt. Buden, Stände und Fahrgeschäfte verteilen sich auf verschiedene Plätze in der Innenstadt, um mehr Platz zu schaffen und Gedränge in engen Gängen zu vermeiden. In Offenbach setzen die Organisatoren nach eigenen Angaben in erster Linie auf die Einhaltung der Abstände im Außenbereich und den Hinweis auf ein pandemiegerechtes Verhalten. In überdachten Aufenthaltsbereichen und in Innenräumen gilt die 2G-Regel. Dort haben also nur Geimpfte und Genesene Zutritt. An drei Tagen soll es eine mobile Impfstation auf dem Offenbacher Weihnachtsmarkt geben.

In Wächtersbach (Main-Kinzig-Kreis) hingegen wird das Adventstreiben in diesem Jahr ausfallen. Mit "Rücksicht auf die brisante Gesamtlage, den enormen Anstieg der Neuinfektionen, aber auch ganz besonders mit Rücksicht auf jedes medizinische Personal" hat die Stadt am Montag ihren für das erste Adventswochenende geplanten Weihnachtsmarkt abgesagt.