Ein Container nach dem anderen schwebt per Kran auf das Gelände des Lampertheimer Lessing-Gymnasiums (LGL). Binnen zwei Tagen entsteht so ein neues Schulgebäude in Modulbauweise. Zumindest im Rohbau. Jetzt besuchte Landrat Christian Engelhardt die Baustelle, die Auftakt für das Riesenprojekt Biedensand-Campus ist.

Sechs Klassenräume auf zwei Etagen samt Fluren, Technik- und Putzraum

