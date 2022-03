„Frieden schaffen ohne Waffen“ hieß die Losung im Jahr 1982 beim Berliner Appell. Bei den Grünen stand das unter anderem 1994 auf den Wahlplakaten. Mit der russischen Invasion in der Ukraine diskutiert die einstige Friedenspartei wieder über Waffenlieferungen und militärische Aufrüstung. Viele denken dabei an den Nato-Einsatz in Kosovo im Jahr 1999 zurück. Auch der Landtagsabgeordnete Marcus

...