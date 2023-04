Die Einheit der Kirchen als Ziel

Bergstraße. Die Ökumenische Erwachsenenbildung Heppenheim lädt in Kooperation mit dem Evangelischen Dekanat Bergstraße und dem Katholischen Bildungswerk Bergstraße/Odenwald am morgigen Mittwoch, 5. April, ab 19 Uhr zu einem Vortrag über die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in das Gemeindehaus der Evangelischen Christuskirche Heppenheim (Theodor-Storm-Straße 10) ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Angesichts einer Vielzahl von pastoralen, gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen rücke auch die Frage nach einer Einheit der Kirchen immer wieder in den Mittelpunkt, heißt es in der Ankündigung dazu.

Diesem Ziel hat sich seit 1948 die in der Öffentlichkeit vielleicht wenig bekannte Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in Deutschland verschrieben. Ihr gehören im Wesentlichen Kirchen mit evangelischem, katholischem und orthodoxem Bekenntnis an. In Paragraf 1 der ACK-Satzung heißt es über die gemeinsame Grundlage, dass die teilnehmenden Kirchen „den Herrn Jesus Christus gemäß der Heiligen Schrift als Gott und Heiland bekennen und darum trachten, gemeinsam zu erfüllen, wozu sie berufen sind“.

Mehr zum Thema Evangelisches Dekanat Die Bedeutung der Kirchensteuer und ihre Verwendung Mehr erfahren Lindenfels Gottesdienst gegen Rassismus Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Übersicht Was in Heppenheim zu Ostern ansteht Mehr erfahren

Im Rahmen der ACK auf Ebene der Bundesländer gibt es eine Vielzahl von lokalen ACK, so zum Beispiel in Südhessen etwa Gruppen in Frankfurt, Offenbach oder Darmstadt.

Über die Arbeit zu informieren und Chancen und Schwierigkeiten darzustellen, das ist Ziel eines Vortrags, den die Theologin Verena Hammes, Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland und römisch-katholische Referentin halten wird. Veranstalter ist die Ökumenische Erwachsenenbildung Heppenheim in Kooperation mit dem Evangelischen Dekanat Bergstraße und dem Katholischen Bildungswerk Bergstraße/Odenwald. red