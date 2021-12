Die Corona-Regelungen in Hessen ab dem 28. Dezember

Wiesbaden. Aus Sorge vor der sich rasch ausbreitenden Coronavirus-Variante Omikron hat auch die hessische Landesregierung die Regelungen verschärft. Von diesem Dienstag an (28.12.) gilt Folgendes:

Kontaktbeschränkungen

In der Öffentlichkeit dürfen sich nur noch Gruppen von maximal zehn Menschen treffen. Sind nicht geimpfte oder nicht genesene Personen dabei, dann sind nach wie vor nur Treffen von einem Haushalt und maximal zwei Menschen eines weiteren Haushalts erlaubt. Ausnahmen gelten für Kinder unter 14 und Menschen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden dürfen. Im privaten Bereich bleibt es in Hessen bei einer dringenden Empfehlung für diese Kontaktbeschränkungen.

Diskotheken, Tanzlokale und Clubs

Sie dürfen landesweit nicht mehr öffnen, unabhängig von den örtlichen Infektionszahlen. Generell sind Tanzveranstaltungen untersagt. In den Räumen dürfe aber regulärer Gastronomiebetrieb angeboten werden - jedoch ohne Tanz.

Veranstaltungen

Die Obergrenze für alle Veranstaltungen drinnen oder draußen liegt in Hessen bei 250 Teilnehmern. Das bedeutet unter anderem auch für größere Sportveranstaltungen, dass ab dieser Größe keine Zuschauer mehr erlaubt sind.

Krankenhäuser und Pflegeheime

Alle Besucher, auch Geimpfte oder Genesene, müssen einen negativen Corona-Schnelltest nachweisen, der höchstens 24 Stunden alt sein darf. Mitarbeiter müssen sich generell zweimal pro Woche testen lassen. Wer ungeimpft ist, muss täglich einen Negativtest vorweisen.

2G-Regel

Nur Genesene und Geimpfte dürfen in Geschäften des Einzelhandels einkaufen. Ausgenommen sind Läden für die Grundversorgung. Dazu gehören: der Lebensmittelhandel, Geschäfte des Lebensmittelhandwerks, Direktvermarkter auf Wochen- und Spezialmärkten, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörakustiker, Buchhandlungen, Stellen des Zeitungsverkaufs, Blumenfachgeschäfte, Tierbedarfsmärkte, Futtermittelmärkte, Bau- und Gartenmärkte, Poststellen, Banken und Sparkassen, Tankstellen und Wäschereien. Bei Mischwarenläden entscheidet der Schwerpunkt im Sortiment. Auch für touristischen Übernachtungen und in der Gastronomie gilt 2G.

3G-Regel

Unter anderem im öffentlichen Nahverkehr müssen Fahrgäste geimpft oder genesen oder negativ getestet sein. Da noch nicht geimpfte Schüler in den Ferien nicht regelmäßig an den Schulen getestet werden, müssen auch sie einen Negativtest nachweisen.

Maskenpflicht

Drinnen müssen in der Öffentlichkeit medizinische Masken getragen werden, auch auf Sitzplätzen. Eine Ausnahme ist die Gastronomie. Im Freien sollten Masken getragen werden, wenn die Mindestabstände nicht eingehalten werden können. Generell gilt auch in Bussen und Bahnen die Maskenpflicht.

Böllerverbot

Auf belebten öffentlichen Plätzen dürfen keine Feuerwerkskörper abgebrannt werden. Kleinstfeuerwerke wie etwa Wunderkerzen oder Knallerbsen bleiben erlaubt. Die betroffenen Plätze werden von den Kommunen festgelegt. Bundesweit ist der Verkauf von (größeren) Feuerwerkskörpern verboten.

Hotspot-Regelung

Sobald die Inzidenz in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 350 liegt, greifen vor Ort zusätzliche "Hotspot-Regelungen" ab dem nächsten Tag.

- Alkoholverbot an belebten Orten und Plätzen. Diese werden von den Kommunen festgelegt.

- Maskenpflicht in Fußgängerzonen. Die genaue Abgrenzung legen die Kommunen fest.

- Bei Veranstaltungen (mehr als zehn Personen) sowie im Kultur-, Sport- und Freizeitbereich (Sportplatz, Fitnessstudio, Kino, Theater etc.) und in der Gastronomie sowie bei touristischen Übernachtungen gilt: Drinnen 2G plus (nur Genesene und Geimpfte plus negativer Test). Draußen 2G (nur Genesene und Geimpfte).

- Begrenzung der Personenzahl bei privaten Feiern und Zusammenkünften auf 50 drinnen und 200 draußen.

Diese "Hotspot-Regelungen" treten außer Kraft, sobald der Inzidenzwert an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterhalb der Schwelle von 350 liegt.