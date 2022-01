Die Corona-Inzidenz im Kreis Bergstraße ist über dem Hotspot-Wert

Bergstraße. Übersteigt die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Landkreis an drei Tagen in Folge die Marke von 350, dann gilt er als Corona-Hotspot. Im Kreis Bergstraße entwickeln sich die Infektionszahlen aktuell in genau diese Richtung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Heute wurde der Wert erstmals überschritten - und zwar deutlich: Den Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zufolge liegt die Inzidenz bei 386,0.

Nach den ergänzenden „Hotspot-Regelungen“ des Landes Hessen ist dann ein Alkoholverbot an belebten Plätzen sowie eine Maskenpflicht in Fußgängerzonen festzulegen. Eine entsprechende Allgemeinverfügung ist bereits verfasst, wie Landrat Christian Engelhardt bereits am Dienstag berichtet hatte. Bei Veranstaltungen mit mehr als zehn Personen sowie im Kultur-, Sport- und Freizeitbereich und in der Gastronomie sowie bei touristischen Übernachtungen gilt dann drinnen 2 G-Plus und draußen 2 G.

Heute berichtete das Landratsamt von einem weiteren Todesfall: Es handelt sich dabei um eine geimpfte 74 Jahre alte Person. Insgesamt gibt es damit im Kreis 393 Todesfälle, die im Zusammenhang mit Covid-19 stehen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis von 40 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 35 Betten belegt - davon vier mit an Covid-19 infizierten Patienten, von denen ein Patient eine invasive Beatmung benötigt.

6660 weitere Infektionen sind nach Zahlen des RKI heute in Hessen registriert worden. Die Inzidenz im Bundesland lag bei einem Wert von 417,6. red