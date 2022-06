Die Corona-Inzidenz an der Bergstraße ist höher als in allen Nachbarkreisen

Wiesbaden/Bergstraße. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen geht auch im Kreis Bergstraße zurück – allerdings langsamer als in den Landkreisen in der Nachbarschaft. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) lag die Bergsträßer Sieben-Tage-Inzidenz gestern bei einem Wert von 332,5 – und damit durchaus signifikant höher als im Kreis Darmstadt-Dieburg (263), in der Stadt Darmstadt (236,8), im Kreis Groß-Gerau (223,0), im Odenwaldkreis (206,7), im Rhein-Neckar-Kreis (197,4), in der Stadt Worms (148,6) und im Kreis Alzey-Worms (123,2).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Newsletter "Guten Morgen Bergstraße"

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis von 42 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 33 Betten belegt – davon eines mit einem an Covid-19 infizierten Patienten, der aktuell keine invasive Beatmung benötigt.

6012 weitere Infektionen sind nach Zahlen des RKI gestern in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 1 858 130. Die Inzidenz im Bundesland lag bei 272,6. Insgesamt 10 135 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das sind 14 mehr als am Vortag. red