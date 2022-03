Die Corona-Fallzahlen im Kreis Bergstraße sind rückläufig

Lindenfels Schulen im Weschnitztal wollen vorsichtig bleiben

In den hessischen Schulen fällt ab dem kommenden Montag, 7. März, die Maskenpflicht im Unterricht. Das hat das Corona-Kabinett in Wiesbaden entschieden und ist damit über eine Beschlussempfehlung der vorangegangenen Konferenz der Ministerpräsidenten hinausgegangen. „Wenn jetzt in allen Bereichen der Gesellschaft gelockert werden soll, müssen wir im Sinne der Kinder und Jugendlichen auch an den Schulen für eine Rückkehr zur Normalität Erleichterungen schaffen“, hatte Kultusminister Alexander Lorz zur Begründung erklärt. Außerdem soll nun in Klassen, in denen es einen Corona-Fall gab, nur noch eine Woche lang täglich getestet werden. Bisher waren es 14 Tage. {element} In den Schulen im Weschnitztal werden die neuen Regelungen mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Wegen der hohen Infektionszahlen hätte man eher auf Vorsicht gesetzt, wie eine Umfrage ergab. MLS: Vorsichtiges Vorgehen {furtherread} „Die regelmäßigen Tests und das Tragen von Masken haben sicher dazu beigetragen, dass sich das Ansteckungsrisiko und die Infektionen an unserer Schule in Maßen gehalten haben. Daher halte ich ein eher vorsichtiges Vorgehen auch für die Zukunft noch für sinnvoll“, so Beate Wilhelm, Rektorin der Martin-Luther-Schule (MLS) in Rimbach. Mit längeren und häufigeren Maskenpausen und nur noch zwei Tests pro Woche könne man das Schulleben weiter einigermaßen sicher gestalten. Von einem Maskenverzicht bei Nichteinhaltung der Abstände rät sie aber ab. „Selbst wenn die Verläufe mit Omikron weniger dramatisch zu sein scheinen, muss auch die Gesundheit der Lehrkräfte im Blick behalten werden. Diese setzen sich ja trotz Mehrfachimpfung einem täglichen Risiko aus“, unterstrich Wilhelm. Ebenso solle man es nicht darauf ankommen lassen, dass sich die Kinder und Jugendlichen anstecken. „Auch wenn sich nun viele Menschen wünschen, die Maßnahmen am liebsten ganz fallen zu lassen, so halte ich geeignete Vorsichtsmaßnahmen in Schulen auch im Frühjahr noch für sinnvoll und notwendig, wenn wir den Präsenzunterricht dauerhaft sichern wollen“, sagte die Leiterin des Rimbacher Gymnasiums. HBS: Zuletzt alle Tests negativ Die an den Infektionszahlen festzustellende Entspannung der Situation spiegelt sich auch an der Heinrich-Böll-Schule (HBS) in Fürth wider. „Die täglich erfolgenden Testungen zeigen, dass immer weniger Schüler an Omikron erkranken. In den letzten Tagen fielen nahezu alle Tests negativ aus“, berichtete Rektor Alexander Hauptmann: „Aufgrund unserer strikten Hygieneregeln, unserer permanenten Tests, der guten Kooperation mit dem Gesundheitsamt und unserer der Omikron-Welle angemessenen, besonnenen und flexiblen Reaktionen kamen wir bisher sehr gut durch diese außergewöhnliche Zeit.“ Die Aufhebung der Maskenpflicht sei eine Erleichterung. Dennoch werde man weiter penibel auf Hygienemaßnahmen achten. „Natürlich begrüßen wir die Beschlüsse der Landesregierung, die damit auf die deutlich veränderte und entspanntere Situation reagiert“, stellte der Schulleiter fest. jün

