Die Corona-Fallzahlen im Kreis Bergstraße gehen langsam zurück

Wiesbaden/Bergstraße. Seit etwa zwei Wochen gehen die Corona-Infektionszahlen bundesweit zurück – und nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Bergstraße entgegen dem Bundestrend auf sehr hohem Niveau verharrt hatte, kann man nun auch in der Region auf eine Trendumkehr hoffen. Dies legen jedenfalls die Infektionszahlen der jüngsten Tage nahe – auch wenn die Inzidenz im Kreis nach den Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) von gestern noch keinen besonders großen Rückgang ausweist. Der Wert lag gestern bei 1641,6.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Insgesamt 1372 neue Corona-Infektionen gab es nach Angaben des Landratsamtes über das Wochenende im Kreis Bergstraße. Für Freitag (25.) bis inklusive Sonntag (27.) meldete die Behörde unter anderem 221 neue Infektionen aus Lampertheim und 196 aus Viernheim. Aus Heppenheim wurden 156 neue Fälle gemeldet, aus Bensheim 150, aus Lorsch 54, aus Lautertal 29, aus Zwingenberg und aus Lindenfels je 26 und aus Einhausen 25.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis von 43 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 40 Betten belegt – davon vier mit an Covid-19 infizierten Patienten, von denen aktuell kein Patient eine invasive Beatmung benötigt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

3135 weitere Infektionen sind nach Zahlen des RKI gestern in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 1 062 551. Die Inzidenz im Bundesland lag bei 944,9. Insgesamt 9176 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht. red

Newsletter "Guten Morgen Bergstraße" Nicht nur in Krisenzeiten: Damit Sie sich noch vielfältiger über die Geschehnisse an der Bergstraße, im Odenwald und im Ried informieren können, verschicken wir täglich unseren Newsletter. Hier können Sie sich anmelden.