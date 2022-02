Die CDU steuert auf einen Generationswechsel zu

Hessen. Die hessische CDU steuert auf einen Generationswechsel zu, der umfangreiche Veränderungen bei den Christdemokraten im Land zur Folge haben kann. Im Kern geht es um die Entscheidung von Ministerpräsident und Parteichef Volker Bouffier, ob er beide Spitzenämter weiter bekleiden will. Als offenes Geheimnis gilt, dass der 70-Jährige beim traditionellen "Künzeller Treffen" der hessischen CDU am 25. Februar in Fulda seinen persönlichen Entschluss verkünden möchte.

Erwartet wird, dass der langjährige Partei- und Regierungschef bei seinem möglichen Rückzug auch einen Wunschkandidaten für die Nachfolge benennt. Die Gespräche in einem sehr engen Zirkel laufen seit einiger Zeit auf Hochtouren. Öffentlich aus der Deckung gewagt hat sich bislang nur ein Kandidat: Für viele überraschend verkündete Hessens Kultusminister Alexander Lorz jüngst, er wolle bei einem Rückzug von Bouffier für die Spitzenämter kandidieren.

Im Herbst nächsten Jahres steht die Landtagswahl in Hessen an. Noch immer geschockt von der Niederlage der Union im Bund bei der Bundestagswahl, drängen Abgeordnete und Parteibasis auf eine baldige Entscheidung über den künftigen CDU-Spitzenkandidaten in Hessen. Stimmen, die einen neuen, jüngeren Kopf an der Spitze sehen wollen, gibt es viele.

Anfang Juli stehen auf einem Landesparteitag die turnusmäßigen Neuwahlen des CDU-Landesvorstands an. Bislang galt als ausgemacht, dass der künftige Parteichef auch CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl sein wird. Völlig überraschend kündigte Bouffier zum Jahreswechsel in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur an, dass der Parteivorsitz und das Amt des Ministerpräsidenten nicht in einer Hand bleiben müssten. Damit eine solche Konstellation mit zwei Spitzenpersonen erfolgreich ist, müssten beide aber "auf das Engste harmonieren".

Ob das eine taktische Nebelkerze des langjährigen Strippenziehers Bouffier war oder er damit die Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Ines Claus, ins Rennen schicken wollte, ist noch unklar. Ihre steile Karriere von der einfachen Abgeordneten nach nur zwei Jahren im hessischen Landtag zur Fraktionschefin verdankt die 44-Jährige Bouffier. Mittlerweile ist die Juristin auch ins Präsidium der Bundespartei aufgerückt.

Als aussichtsreichere Kandidaten für die Ämter des Regierungschefs und CDU-Landesvorsitzenden gelten jedoch Innenminister Peter Beuth, Landtagspräsident Boris Rhein und Finanzminister Michael Boddenberg.