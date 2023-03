Die Burg und ihre Geschichte

Hallo Kinder, ihr habt doch sicherlich schon einmal etwas von Burgen gehört und euch vielleicht gefragt, wie das Leben damals dort abgelaufen ist. Heute erzähle ich euch davon und hoffe, dass ihr einiges daraus mitnehmen könnt und es eventuell euren Eltern und Geschwistern weitergebt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Rund 25.000 Burgen, Schlösser und Herrenhäuser zeugen von Deutschlands Geschichte: Einige davon stehen heute noch in alter Pracht, andere erinnern als Ruinen an vergangene Zeiten.

Woran erkennt man eine Burg? Eine Burg ist ein befestigter Ort. Mit „befestigt“ ist gemeint, dass man den Ort im Krieg gut verteidigen konnte. Dafür sorgten zum Beispiel hohe Mauern und Gräben davor. Im Laufe der Geschichte gab es viele Arten von Burgen, so dass man nicht leicht sagen kann, was genau eine Burg ist. Burgen waren im Mittelalter ein Wohn- und Wehrbau. Typische Bestandteile dieser waren die Wehrmauer mit Türmen, welche man schon aus weiter Entfernung sichten konnte. Innerhalb der Burg fand man Waffenkammern und Kerker, die uns an die Ritter der damaligen Zeit erinnern. Demzufolge gab es auch Rittersäle, welche mit die größten Säle der ganzen Burg waren.

Mehr zum Thema Kindernachrichten Podcasts Graffiti ist nicht überall erlaubt Mehr erfahren

Was ist der Unterschied zwischen einer Burg und einem Schloss? Eine Burg wird als mittelalterlicher Wehrbau angesehen und ein Schloss ist der neuzeitliche Herrensitz ohne ausgesprochenen Wehrcharakter. Was ist eure Meinung zu Burgen? Euer Fred vad