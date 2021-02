Bergstraße. In der nun wieder laufenden Brut- und Setzzeit wird die Natur zur Nachwuchsstätte vieler heimischer Tierarten. Die Elterntiere reagieren in dieser Zeit besonders sensibel. Es wird daher darum gebeten, Rücksicht zu nehmen und Störungen zu vermeiden. Gemeinsam mit Vertretern des Jagdklubs St. Hubertus macht Kreisbeigeordneter Karsten Krug, der für die Untere Jagdbehörde im Kreis Bergstraße zuständig ist, hierzu aufmerksam: „Jeder von uns kann ganz einfach einen Beitrag leisten, indem Wege nicht verlassen, Jungtiere nicht berührt und Hunde immer angeleint werden. So kann ohne großen Aufwand zum Schutz der heimischen Wildtierbestände beigetragen werden.“

AdUnit urban-intext1

Der Jagdklub St. Hubertus ergänzt: „Verständlicherweise genießen aktuell viele Menschen das Bewegen an der frischen Luft und nutzen deshalb intensiv die Natur. Viele Menschen erleben gerade in der Corona-Zeit, wie wertvoll das Erlebnis Natur für das persönliche Wohlbefinden sein kann. Wir Jäger sehen mit Freude, dass viele Menschen unsere heimische Kulturlandschaft für sich (neu) entdecken.

Belastung für die Wildtiere

Die zunehmende Frequentierung der Naturlandschaft durch die Menschen bedeutet aber auch eine zusätzliche Belastung für die dort lebenden Wildtiere – dies insbesondere dann, wenn durch fehlende Rücksichtnahme Wanderer und Naturgenießer sich z. B. abseits von ausgezeichneten Wegen aufhalten und die Wildtiere dadurch in ihren Lebensräumen stören. Ebenso können freilaufende Hunde die Wildtiere in Stress versetzen oder sogar verletzen oder töten. Zu einem naturangepassten Verhalten gehört es nach unserem Dafürhalten auch, unnötigen Unrat nicht in der Natur zu hinterlassen, seien es Abfälle oder auch die in Plastikbeuteln verschlossenen Hinterlassenschaften der Vierbeiner.

Gerade für die Brut- und Setzzeit der heimischen Tiere appelliert die Jägerschaft des Kreises Bergstraße an alle Naturnutzer: Schenken Sie den Wildtieren besondere Aufmerksamkeit, nehmen Sie Rücksicht auf Natur und Wildtiere und vermeiden Sie Störungen.“ red